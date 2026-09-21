Cindy Crawford trauert um ihren Sohn: Presley Gerber mit 27 Jahren verstorben
Der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber ist tot. Presley Gerber starb im Alter von 27 Jahren. Der frühere Model-Nachwuchs hatte in den vergangenen Jahren offen über psychische Belastungen und seine Erfahrungen mit Sucht gesprochen.
Presley Gerber, der Sohn des ehemaligen Supermodels Cindy Crawford und des Unternehmers Rande Gerber, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Mehrere US-Medien, darunter TMZ, berichten, dass er am Sonntag in einer Rehabilitationseinrichtung in Los Angeles verstorben sei.
📽️ Video | Cindy Crawfords Sohn stirbt mit nur 27 Jahren
Laut dem Promiportal TMZ bestätigte die Gerichtsmedizin des Los Angeles County den Todesfall. Eine Autopsie sei bislang noch nicht abgeschlossen, weshalb die genaue Todesursache derzeit unbekannt ist.
Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod gegenüber mehreren US-Medien. In einer Stellungnahme hieß es: „Die Familie bittet um Privatsphäre in dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit.“
Presley Gerber war in den vergangenen Jahren mehrfach Gegenstand von Medienberichten. So wurde er im Jänner 2019 wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen. Nach Angaben von TMZ erhielt er dafür drei Jahre Bewährung, musste ein spezielles Programm für Alkohol am Steuer absolvieren und gemeinnützige Arbeit leisten.
Wie seine Mutter arbeitete auch Presley Gerber in der Modebranche. In den vergangenen Jahren sprach er offen über persönliche Krisen, psychische Belastungen und seinen Umgang mit Suchterkrankungen. Auf Instagram setzte er sich unter anderem im Rahmen seiner Reihe „Mental Health Mondays“ regelmäßig mit Themen wie mentaler Gesundheit, Therapie und Sucht auseinander. (TT.com)