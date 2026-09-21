Umbau abgeschlossen

Statt geplatztem Dach: Imster Sparkassenplatz wartet mit Grün und Holzbänken auf

Zeigen sich erfreut über das gelungene Gemeinschaftsprojekt: Stadträtin Pia Walser, Obfrau des Stadtentwicklungs- und Innovationsausschusses, mit den Vorständen Mario Kometer (re.) und Markus Scheiring (li.), der Sparkasse Imst.
© Stadt Imst/Kolp
Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Nachdem sich im März 2024 das Membrandach mit einem lauten Knall „verabschiedete“, wurde der Sparkassenplatz umgestaltet. Nachhaltig gestaltet soll er zu einem Platz des Verweilens werden.

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