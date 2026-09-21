Umbau abgeschlossen
Statt geplatztem Dach: Imster Sparkassenplatz wartet mit Grün und Holzbänken auf
Zeigen sich erfreut über das gelungene Gemeinschaftsprojekt: Stadträtin Pia Walser, Obfrau des Stadtentwicklungs- und Innovationsausschusses, mit den Vorständen Mario Kometer (re.) und Markus Scheiring (li.), der Sparkasse Imst.
© Stadt Imst/Kolp
Nachdem sich im März 2024 das Membrandach mit einem lauten Knall „verabschiedete“, wurde der Sparkassenplatz umgestaltet. Nachhaltig gestaltet soll er zu einem Platz des Verweilens werden.
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