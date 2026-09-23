Heute ab 10 Uhr im Chat: Stellt eure Fragen an Tirols NEOS-Chefin Birgit Obermüller

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?