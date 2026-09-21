Leser am Wort: Welche Fragen wollen Sie Tirols NEOS-Chefin Birgit Obermüller stellen?

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Gelegenheit dazu gibt bis Mitte Oktober in den TT-Chats mit den ParteichefInnen.

Angefangen von LH Anton Mattle (VP), LH-Stellvertreter Philip Wohlgemuth (SP) bis hin zu den Oppositionschefs Gebi Mair (Grüne), Markus Abwerzger (FP), Birgit Obermüller (NEOS) und Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) stellen sich alle im Landtag vertretenen Parteien mit ihren Spitzen den Fragen der TT-Leserinnen.

Die Veröffentlichung erfolgt live auf tt.com. Dazu wird es ein „Best of“ der spannendsten Fragen und Antworten in der Tiroler Tageszeitung geben.