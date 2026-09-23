Schulreformen, weniger Bürokratie, leistbares Wohnen: Das war der Chat mit Tirols NEOS-Chefin

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Der politische Herbst zieht ins Land und die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen. Am Mittwoch war Tirols NEOS-Chefin Birgit Obermüller zu Gast im Chat.