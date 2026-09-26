Herbst ist Festzeit
Von klassisch bis modern: Zeigt uns eure Dirndl- und Lederhosen-Fotos
Oktoberfeste, Almabtriebe, Erntedankfeste: Der Herbst ist die Zeit von Dirndl, Lederhose und Tracht. Egal, ob traditionell oder modern, ob im Festzelt, bei der Party, am Dorfplatz oder in den Bergen: Wir suchen eure schönsten Fotos. Ladet eure Bilder jetzt hoch und zeigt, wie Tirol den Herbst feiert.
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