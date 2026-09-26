Herbst ist Festzeit

Von klassisch bis modern: Zeigt uns eure Dirndl- und Lederhosen-Fotos

Oktoberfeste, Almabtriebe, Erntedankfeste: Der Herbst ist die Zeit von Dirndl, Lederhose und Tracht. Egal, ob traditionell oder modern, ob im Festzelt, bei der Party, am Dorfplatz oder in den Bergen: Wir suchen eure schönsten Fotos. Ladet eure Bilder jetzt hoch und zeigt, wie Tirol den Herbst feiert.

Mehr zum Thema:

undefined

Wiesn auf 2340 Metern

„Höchstes Oktoberfest der Alpen“: So wurde am Hoadl in der Axamzer Lizum gefeiert

undefined

Die besten Bilder vom Fest

27.000 Stück gingen über den Tisch: Das war das Knödelfest in St. Johann

undefined

Kult-Grantler im Interview

Comedian Harry G und seine Oktoberfest-Hassliebe: „Die Wiesn ist ein großer Unfall“

undefined

Auf der Wiesn voll im Einsatz

Junge Tirolerin serviert auf dem Oktoberfest: „14 Maßkrüge sind kein Problem"

undefined

Karussell, Bier und Gaudi

Wiesn ohne Männer: Diese Tirolerinnen machen es seit Jahren so

Kommentare

0