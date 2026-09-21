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Neubau geplant
„Dolomiten Krematorium“: Warum Osttirols Bestatter um Einäscherungen werben
Bestatter Christian Bergmeister ist mit Standorten in Lienz und Matrei vertreten.
© Oblasser
Von Catharina Oblasser
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