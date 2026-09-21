Autotage Experience nähert sich

Zum zweiten Mal findet die Großveranstaltung am ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Zenzenhof im Süden von Innsbruck statt.

Im Herbst des Vorjahres war die Aktion ein Highlight am Pkw-Sektor: Die Organisatoren der Innsbrucker Autotage hatten zum ersten Mal zur „Autotage Experience“ geladen, die am ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum am Zenzenhof im Süden von Innsbruck über die Bühne ging. Der Andrang war groß, denn die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten vor Ort die Möglichkeit, Neufahrzeuge von annähernd 30 Marken erstmals zu testen.

Insgesamt zwölf Autohändler aus dem Großraum Innsbruck veranstalten die zweite Autotage Experience am 26. September 2026. © Markus Höscheler

Wegen der hohen Nachfrage gibt es am Samstag, 26. September, von neun bis 18 Uhr die Neuauflage. Nur dieses Mal sollen gar 35 Automarken vertreten sein, was zum großen Teil der Entwicklung geschuldet ist, dass neue chinesische Labels in Österreich vertrieben werden. Zwölf Autohändler aus dem Großraum Innsbruck sorgen dafür, dass mehr als 130 Neufahrzeuge gefahren werden können.