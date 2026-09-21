Gruppe schildert Attacke

Schrecksekunden im Pitztal: Highland-Stier schleuderte Wanderin durch die Luft

Berichten von der Attacke (v.l.): Ian (Vater), Melissa, Robin (Ehemann), Nick (Schwager), Alexander (Bruder)
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Thomas Parth

Von Thomas Parth

Im hinteren Pitztal kam es Ende vergangener Woche zu einer Kuhattacke. Eine deutsche Wanderin wurde dabei schwer am Bein verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Im TT-Telefonat schildert die Gruppe, wie es zu der verhängnisvollen Situation kam.

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