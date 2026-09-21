Gruppe schildert Attacke
Schrecksekunden im Pitztal: Highland-Stier schleuderte Wanderin durch die Luft
Berichten von der Attacke (v.l.): Ian (Vater), Melissa, Robin (Ehemann), Nick (Schwager), Alexander (Bruder)
© Imago/Imagebroker, Privat
Im hinteren Pitztal kam es Ende vergangener Woche zu einer Kuhattacke. Eine deutsche Wanderin wurde dabei schwer am Bein verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen werden. Im TT-Telefonat schildert die Gruppe, wie es zu der verhängnisvollen Situation kam.
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