Zusammenstoß mit elfjährigem Bub: E-Bikerin in Brixen im Thale ins Krankenhaus geflogen

Eine 79-jährige E-Bikerin ist am Samstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem elfjährigen Mountainbiker in Brixen im Thale verletzt worden. Der Bub blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 13.40 Uhr auf einem Schotterradweg südlich des Sportplatzes. Als die beiden Radfahrer aneinander vorbeifuhren, berührten sich ihre Lenkerstangen. Dadurch verlor die 79-Jährige das Gleichgewicht und stürzte.