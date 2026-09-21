Wintersport-Traumpaar erwartet zweites Kind: „Freuen uns auf das, was kommt“

Vor vier Jahren beendeten Thomas Bormolini und Eva Puskarcikova innerhalb weniger Wochen ihre erfolgreichen Karrieren im Biathlon-Weltcup. Das Liebespaar blieb nicht untätig und nutzte den Wintersport-Ruhestand, um mit der Familienplanung zu beginnen. 2024 erblickte Sohn Paride das Licht der Welt, nun werden der Italiener und die Tschechin wieder Eltern.

„Der letzte Herbst, in dem du nichts mit jemandem teilen musst“, schrieb Puskarcikova unter ein Foto auf Instagram, das sie mit Babybauch und ihrem Sohn am Strand zeigt. „Wir freuen uns bereits auf das, was kommt und gleichzeitig werde ich dieses ‚nur wir zwei‘ vermissen.“

Von ehemaligen Wegbegleiterinnen und -begleitern gab es für die 35-Jährige, die in ihrer Karriere Olympia- und WM-Bronze in der Staffel gewann, zahlreiche virtuelle Herzen und Glückwünsche. (TT.com)