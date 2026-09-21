Länger zum Heer: So will die Koalition die zusätzlichen drei Monate Wehrdienst aufteilen

ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich geeinigt. Um die Verlängerung wie geplant im Paket mit einer Neuregelung des Zivildienstes beschließen zu können, muss die Dreierkoalition zumindest eine Oppositionspartei von ihren Plänen überzeugen. Ziel bleibt, dass die Reform Anfang 2027 in Kraft tritt.