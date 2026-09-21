Einigung in Regierung
Länger zum Heer: So will die Koalition die zusätzlichen drei Monate Wehrdienst aufteilen
Wer künftig zum Bundesheer kommt, muss mit einem längeren Dienst rechnen. An die sechs Monate Grundwehrdienst soll unmittelbar ein Monat Truppenübungen anschließen. Weitere insgesamt zwei Monate sollen binnen zehn Jahren als Milizübungen zu absolvieren sein.
© MAX SLOVENCIK
ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich geeinigt. Um die Verlängerung wie geplant im Paket mit einer Neuregelung des Zivildienstes beschließen zu können, muss die Dreierkoalition zumindest eine Oppositionspartei von ihren Plänen überzeugen. Ziel bleibt, dass die Reform Anfang 2027 in Kraft tritt.
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