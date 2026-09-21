Mehr als 150 Interessierte

Vom Deutschkurs zum Beruf: Jobsuchende kamen im Landhaus mit Betrieben ins Gespräch

Über 150 arbeitssuchende Flüchtlinge, subsidiär Schutzberechtigte und ukrainische Vertriebene konnten sich am Montag bei Unternehmen mit Arbeitskräftebedarf über Beschäftigungsmöglichkeiten informieren.
© ÖIF/Soldatenko

Mehr als 150 arbeitssuchende Flüchtlinge und Vertriebene trafen in Innsbruck auf 13 Unternehmen mit Arbeitskräftebedarf. Dort konnten sie sich über offene Stellen und Beschäftigungsmöglichkeiten informieren.

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