Bem-vindo ao Porto

Porto verzaubert mit steilen Gassen, bunten Häusern am Douro und einer ganz besonderen, entspannten Lebensart.

Das historische Herz Portos ist die Ribeira, ein Gewirr aus schmalen Gassen und ehrwürdigen Häusern, die sich am Flussufer übereinanderstapeln. Hier hängt die Wäsche an schmiedeeisernen Balkonen und der Duft von gegrillten Sardinen weht aus den familiengeführten Tascas herüber. Von hier aus führt die doppelstöckige Brücke Dom Luís über den Douro nach Vila Nova de Gaia zu den Portweinhäusern, denen die Stadt ihren Reichtum verdankt. Dort kann man einen Tawny probieren, der zwanzig Jahre lang in Eichenfässern gereift ist. Den Fluss selbst erlebt man am besten vom Wasser aus. Empfehlenswert ist eine Fahrt mit einem der hölzernen Rabelo-Boote, die einst die Portweinfässer aus den Weinbergen des Douro-Tals flussabwärts transportierten. Die blauen Kacheln gehören zum Kulturerbe der Stadt wie die Ribeira (seit 1996 Unesco-Weltkulturerbe) und sind im Stadtbild allgegenwärtig. Sie zieren unter anderem die Fassade der Kirche Saint Ildefonso in der Altstadt. Ein weiteres Beispiel für die Wandkunst mit „Azulejos“ ist der Bahnhof Estação de São Bento, die Capela das Almas oder die Igreja do Carmo, deren detailreiches Fresko an die Gründung des Karmeliterordens erinnert.

Porto ist bekannt für seine mit prächtigen Azulejos gestalteten Gebäude (Kirche Saint Ildefonso). © iStockphoto

Ein architektonisches Highlight ist auch die Livraria Lello, die mit ihrem Jugendstil-Design und der großen Freitreppe mehrfach zur schönsten Buchhandlung der Welt gekürt wurde. Die altehrwürdige Bücherei hat übrigens Joan K. Rowling zur allseits bekannten Bibliothek in den Harry-Potter-Romanen inspiriert. Apropos Jugendstil: Wer im Café Majestic einen Bica, einen Espresso, trinkt, versetzt sich zurück in diese Zeit (das Haus wurde 1916 eröffnet). Ein zeitgenössisches Ausrufezeichen setzt die Casa da Música. Das Konzerthaus wurde vom renommierten Architekten Rem Koolhaas entworfen und im Jahr 2005 eingeweiht. Das Besondere: Hinter dem Orchester erhebt sich ein gigantisches Fenster, das den Blick in den Himmel freigibt.

Was wäre Porto ohne den Portwein? Ohne den Likörwein ist der Städtetrip natürlich nicht komplett: Portwein darf er sich nur dann nennen, wenn er die Kriterien des Portweininstituts (Instituto do Vinho do Porto) erfüllt. Angebaut wird der edle Tropfen im Douro-Tal, in den großen Kellereien in Vila Nova de Gaia reift er heran. Nahezu alle bieten Führungen durch ihre Räume mit Verkostung an. Porto ist auch eine Stadt für Genießer. Probieren muss man unbedingt das Francesinha – ein mächtiges, mit geschmolzenem Käse und einer deftigen Soße überzogenes Sandwich. Oder die weltbekannten Pastéis de Nata: Die süßen Puddingtörtchen schmecken frisch aus dem Ofen (zum Beispiel bei Manteigaria) himmlisch. Natürlich stehen auch Fisch und Meeresfrüchte hoch im Kurs. Ein besonderes Faible haben die Einheimischen für Sardinen. Diese isst man am besten fangfrisch direkt vom Holzkohlegrill.

Die herrliche Sonnenterrasse am Douro. © iStock Editorial