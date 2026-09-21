Nach drei Tagen Suche: Urlauber in Südtirol nur mehr tot aufgefunden

Der 69-jährige Wanderer war zu einer Tour nahe des Pragser Wildsees aufgebrochen und dann verschwunden. Eine tagelange Suchaktion war die Folge. Die Todesursache ist noch unklar, die Ermittlungen dazu laufen.

Tragisches Ende einer langen Suchaktion im Pragser Tal in Südtirol: Ein 69-jähriger Wanderer aus Deutschland konnte am Sonntag nur noch tot geborgen werden, berichten Südtiroler Medien.

Der Mann war bereits am Donnerstag mit dem Bus von seiner Unterkunft zum bekannten Pragser Wildsee gefahren. Dann verlor sich seine Spur. Der Betreiber der Unterkunft informierte schließlich Freitagfrüh die Polizei darüber, dass der 69-Jährige von seiner Wanderung nicht zurückgekommen war.

Aufwändige Suchaktion

Eine umfangreiche Suchaktion begann. In den folgenden Stunden und Tagen seien sämtliche Wanderwege und sonstige relevanten Bereiche kontrolliert worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Dabei kamen unter anderem Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde zum Einsatz. In den Nächten musste die Suche aus Sicherheitsgründen pausiert werden.