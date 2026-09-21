Öffi-Angebot für Pendler anpassen
ÖGB Schwaz fordert bessere Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer
Die Tiroler geschäftsführenden ÖGB-Landesvorsitzenden Sonja Föger-Kalchschmied (r.) und Biljana Vrzogić, stv. ÖGB-Regionalvorsitzende Tiroler Unterland, rückten beim Pressegespräch die Themen Arbeitsmarkt, Mobilität, Kinderbetreuung und Pflege in den Mittelpunkt.
© ÖGB Tirol
Die Gewerkschaft fordert eine Regionalentwicklung, die sich stärker an den Bedürfnissen der Beschäftigten orientiert. Das gab der Gewerkschaftsbund bei einem Pressegespräch bekannt. Mobilität, Kinderbetreuung und Pflegeangebote würden oft nicht zu den Arbeitszeiten passen.
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