Bis zu 35 Meter hoch: Am Dienstag bringen Hubschrauber das Bergisel-Flutlicht

Nach dem Eintreffen der Lastenhubschrauber beginnt am Dienstagvormittag die Installation der acht Flutlichtmasten am Innsbrucker Bergisel. 35 Meter ragt der größte in den Himmel, die Nutzung wurde klar reguliert. Generalprobe: die Vierschanzentournee im Jänner 2027.

Es wird scho glei dumpa. Nicht nur der Titel eines österreichischen Weihnachtslieds. „Dumpa“ steht für „dunkel“ oder „dämmrig“ – und eben dieses Attribut traf alljährlich auf das Bergiselspringen im Jänner zu. Vor allem dann, wenn sich der Finaldurchgang bei der Vierschanzentournee dem Ende zuneigte oder gar der Wind zu Verzögerungen führte. „Mit Flutlicht sind wir künftig flexibel“, freut sich ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher auf die Umsetzung des 4,8 Mio. Euro teuren Projekts, das Stadt, Land und Bund zu je einem Drittel finanzieren.

Ohne Flutlicht wäre sich die Frauen-Tournee zeitlich nicht ausgegangen. Mario Stecher (ÖSV-Sportdirektor)

Am Dienstagvormittag werden die acht Masten mit einer maximalen Höhe von 35 Metern von Lastenhubschraubern zur Schanze geliefert, für zwei Tage wurden insgesamt 21 Flüge genehmigt. Nicht zuletzt im Sinne der Anrainer wurden Eckdaten fixiert:

Für 22 Tage im Jahr wird die Beleuchtung genehmigt, wobei sechs Veranstaltungen enthalten sind. Auch der Zeitraum ist klar definiert: für Veranstaltungen ganzjährig von 16 bis 22 Uhr, für das Skispringen von 1. Dezember bis 20. Februar von 16 bis 19 Uhr. Die sehr helle Fernsehbeleuchtung ist nur an vier Tagen vorgesehen, dazu kommen noch vier Wettkampf- sowie acht Trainingsspringen.

Bei den Veranstaltungen reduziert sich das Flutlicht auf den Bereich der Arena mit der Zuschauertribüne, die Beleuchtung der Sprungschanze wird ausgespart. „Ohne diese Investition wäre sich der Frauen-Tourneebewerb zeitlich nicht ausgegangen“, hält Stecher angesichts des engen Zeitkorsetts fest.