Premiere bei Tournee
Bis zu 35 Meter hoch: Heute bringen Hubschrauber das Bergisel-Flutlicht
Mit Fortdauer des Bergiselspringens setzte regelmäßig die Dämmerung ein, auch der Wind verzögerte den Finaldurchgang. Das ändert sich ab 2027.
© EXPA/ Johann Groder
Nach dem Eintreffen der Lastenhubschrauber beginnt am Dienstagvormittag die Installation der acht Flutlichtmasten am Innsbrucker Bergisel. 35 Meter ragt der größte in den Himmel, die Nutzung wurde klar reguliert. Generalprobe: die Vierschanzentournee im Jänner 2027.
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