Achenpass-Dating: Bayern und Tirol vernetzen Wirtschaft

In Lenggries fand kürzlich ein "Business Speed Dating" statt. Unternehmer aus Bayern und Tirol trafen sich im Hotel Flesslers. Das Treffen förderte die grenzüberschreitende Vernetzung und neue Geschäftskontakte über den Achenpass hinweg.

Lenggries - Kürzlich fand im Hotel Flesslers in Lenggries das „Business Speed Dating“ statt. Die Veranstaltung brachte Unternehmer:innen, Entscheidungsträger:innen sowie Wirtschaftsakteur:innen aus Bayern und Tirol zusammen. Unter dem Motto „Interregionale Vernetzung – Blick über den Achenpass“ standen der grenzüberschreitende Austausch, die Anbahnung neuer Geschäftskontakte und die Stärkung der regionalen Wirtschaftsräume im Mittelpunkt.

Die Regionalentwicklung Oberland (REO), die Wirtschaftskammer Schwaz, das Wirtschaftsforum Oberland und der Unternehmerverband Miesbach organisierten die Veranstaltung. Das Interreg VI-A Programm Bayern-Österreich und die Euregio SBM kofinanzierten das Projekt. Es unterstützt die grenzüberschreitende Wirtschaftskooperation.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Martina Entner, Obfrau der Wirtschaftskammer Schwaz, und Patricia Karling, Leiterin Innovation bei REO Oberland, eröffneten das Event. Sie betonten die Wichtigkeit eines starken Netzwerks. Auch die Chancen durch regionale Zusammenarbeit wurden hervorgehoben.

Toni Ferk, Sales Teams & More; Andreas Ross, Wirtschaftsforum Oberland; Patricia Karling, REO–Regionalentwicklung Oberland; Martina Entner und Stefan Bletzacher, Obfrau und Leiter Wirtschaftskammer Schwaz (v. l.). © WK Schwaz

Das strukturierte „Speed-Dating“-Format ermöglichte schnelle neue Geschäftskontakte. Teilnehmer lernten potenzielle Partner kennen. Die Gespräche zeigten konkrete Kooperationsmöglichkeiten. Deutlich wurde das Interesse an grenzüberschreitender Zusammenarbeit und einem Bedarf an persönlichen Begegnungsformaten und regionalen Netzwerke.Es gab Impulse für künftige Kooperationen zwischen bayerischen und Tiroler Firmen.