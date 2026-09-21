Am 23. September im ORF
Kristina Sprenger und Sigi Fink sind die neuen Moderatoren von „2 in Tirol“
Unterwegs in der Europaregion Tirol: Kristina Sprenger und Sigi Fink.
© ORF Tirol
Zwei Folgen von „2 in Tirol“ gab es bisher im ORF-Fernsehen zu sehen. Victoria Swarovski und Oliver Polzer erkundeten dabei ungewöhnliche Plätze in Tirol.
Die dritte Ausgabe von „2 in Tirol“ (23. September, 20.15 Uhr, ORF 2 und ORF ON) wird nun von einem neuen Moderationsduo begleitet: Die aus Innsbruck gebürtige Schauspielerin Kristina Sprenger und der Südtiroler Wetterexperte und „Guten Morgen Österreich“-Moderator Sigi Fink übernehmen.
Neu ist auch der Aktionsradius der Sendung. Besucht werden besondere Orte und außergewöhnliche Menschen in der gesamten Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. Für die Musik sorgen Lena Schaur, Tel Tipes und Max von Milland. (TT)
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