Lesung im Schloss Fügen: Berührende Texte rund um das Thema Demenz

„1 Meter Bücher Demenz“: Caritas und Demenzfreundliches Zillertal laden am 2. Oktober ins Cafe „Die Fiegnerin“ im Schloss in Fügen.

Fügen - Vor zehn Jahren wurde im Zillertal erstmals aus Literatur zum Thema Demenz gelesen. Heuer feiert die Veranstaltungsreihe „1 Meter Bücher Demenz“ ihr Jubiläum. Aus diesem Anlass laden die Caritas, das Netzwerk Demenzfreundliches Zillertal und die Bibliothek Schloss Fügen am 2. Oktober um 19 Uhr zu einer besonderen Lesung ins Cafe Fiegnerin im Schloss in Fügen.

Im Mittelpunkt stehen berührende, informative und stärkende Texte rund um das Leben mit Demenz. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen mit Demenz, Angehörige sowie alle Interessierten. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, Verständnis zu fördern und Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen.

Pflegende Angehörige stärken

„Demenz betrifft viele Familien, oft im Stillen. Mit der Lesung möchten wir das Thema bewusst in die Mitte der Gesellschaft holen. Literatur kann berühren, Verständnis schaffen und Mut machen“, betont Organisatorin Andrea Geisler. „Gleichzeitig ist es uns wichtig, pflegende Angehörige zu stärken und zu zeigen: Sie sind mit ihren Herausforderungen nicht allein.“