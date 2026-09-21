Im Unterhemd in ein emotionales Nibelungen-Chaos stürzen

Das Feinripp Ensemble gastiert am 2. Oktober in der Aula der Volksschule in Finkenberg. Damit läutet der Tuxer Kulturverein SchwindelFREI das Finale seiner heurigen Veranstaltungssaison ein.

Obwohl sie sich scheinbar nicht viel mehr als gerippte Unterleibchen und Unterhosen leisten können, leben sie für und lieben sie die Bühne: Thomas Gassner, Markus Oberrauch und Berny Wolf zählen seit vielen Jahren zu den kabarettistischen Gassenfegern in Tirol.

Premieren gibt das Feinripp-Ensemble meist im Innsbrucker Treibhaus. Aber egal wo sie auftreten: die Lacher haben sie auf ihrer Seite. Wenn sich die drei im aktuellen Programm „Nibelungen Gaga“ am 2. Oktober um 20 Uhr in Finkenberg in ein emotionales Chaos rund um Siegfried, Hagen, Brunhild, Kriemhild, den Drachen Fafnir und die Rheintöchter stürzen, erwachen Erinnerungen an die Schulzeit zum Leben.