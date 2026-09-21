120 Nachwuchstalente sprinten in der Maria-Theresien-Straße um Euregiotitel

Beim Euregio SprintChampion messen sich am 26. September, ab 13 Uhr, die besten Kinder aus Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Die schnellsten Nachwuchssprinter:innen der Altersklassen U8 bis U14 aus Tirol, Südtirol und dem Trentino treffen bei der Veranstaltung aufeinander und wetteifern über 60 Meter um den Titel Euregio SprintChampion. Das Event steht für mehr als den sportlichen Vergleich zwischen jungen Athlet:innen aus Tirol, Südtirol und dem Trentino.

Das Projekt verfolgt seit Jahren das Ziel, Kinder und Jugendliche auf niederschwellige Weise und über sprachliche und politische Grenzen hinweg für Bewegung, insbesondere für die Leichtathletik zu begeistern, Talente frühzeitig zu entdecken und ihnen eine sportliche Perspektive zu eröffnen.

Allein in Tirol wurden heuer über die Vorausscheidungen und Kooperationsprojekte rund 10.000 Kinder erreicht und gescoutet. Unter Einbeziehung der Teilnehmer:innen aus Südtirol und Trentino wurden alle Erwartungen übertroffen.

Der Einmarsch der Kinder ist großen Sportereignissen nachempfunden und sorgt bereits für erste Gänsehautmomente. © Michael Ebner

Aus diesem starken Teilnehmer:innen-Feld haben sich nach dem Landesfinale 120 Kinder und Jugendliche für den Euregio SprintChampion qualifiziert und vertreten am 26. September 2026 ihre jeweilige Region beim großen Euregio-Finale. Eine Besonderheit des Projekts ist die Verlagerung der Leichtathletik in den öffentlichen Raum: Die mobile Sprintbahn bringt den Sport direkt in die Stadtzentren, begeistert Kinder und Jugendliche und macht die Leichtathletik einem breiten Publikum zugänglich. Dass daraus auch eine sportliche Karriere entstehen kann, zeigen unter anderem Amelie Kofler und Stefan Huber, die über den SprintChampion ihren ersten Kontakt mit der Leichtathletik knüpften und ihren Weg im Leistungssport erfolgreich fortsetzen.

Der ASVÖ Tirol mit Präsident Hubert Piegger war Initiator des Projekts und ist seit den Anfängen ein wichtiger Partner und Unterstützer.

Die Zuschauer:innen dürfen sich auf spannende Läufe, knappe Entscheidungen und eine besondere Atmosphäre im Herzen von Innsbruck freuen. open_in_full © Michael EBNER © Michael EBNER

Projektleiter Mag. Thomas Abfalter und sein Team vom Verein ASVÖ-Tirol SprintChampion stellen die Begeisterung für die Leichtathletik und eine große Bühne für den Nachwuchs in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit den weiteren Partnern und Sponsoren wird der Euregio SprintChampion zu einem besonderen Erlebnis für Nachwuchsathlet:innen und Publikum.