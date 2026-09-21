Tirolerin Huys im Zeitfahren der Rad-WM nur Elfte: „Ich weiß nicht, was los war“

Tirols Rad-Ass Tabea Huys grübelte als Elfte des U-23-Zeitfahrens der Straßen-Weltmeisterschaft in Kanada über eine vergebene Chance.

Montreal ‒ Tabea Huys war als Geheimtipp auf eine Medaille ins U-23-Zeitfahren der Straßenrad-WM in Montreal (CAN) gestartet, am Ende blieb der 19-jährigen Zillertalerin aber nur die Enttäuschung. Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs mit mehreren Kurven landete Huys nach verkürzten 20,3 Kilometern am Montag auf dem elften Rang.

„Ich weiß nicht, was los war“, meinte die Tirol-Team-Fahrerin, die ab 2027 in der World Tour bei Lidl-Trek am Start steht. Und sie ergänzte: „Körperlich war es von den Wattzahlen her sehr gut. Der Kurs war eben sehr technisch, da habe ich viel Zeit verloren in den Kurven. Es war sehr schmal, sehr anstrengend. Manchmal reicht der Kopf alleine nicht.“

Gold ging an die Australierin Felicity Wilson-Haffenden, auf die Huys 1:14 Minuten fehlten. Nun gilt der Fokus der Tirolerin bereits dem U-23-Rennen am Donnerstag: „Die Form stimmt. Ich will es besser machen als heute.“