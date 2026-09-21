Unfall mit Gaskocher in Schwaz: Heißes Öl schwappte auf Sechsjährigen

Ein sechsjähriger Bub ist am Sonntag in Schwaz bei einem Unfall mit heißem Öl verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 13 Uhr. Der Sechsjährige wollte einen Gegenstand unter einem Tisch hervorholen. Auf dem Tisch befand sich ein Gaskocher. Dabei blieb der Bub am Gasschlauch hängen, woraufhin heißes Öl vom Kocher auf ihn schwappte.