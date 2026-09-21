Motorrad prallte gegen Felswand: Zwei Schwerverletzte im Außerfern

Zwei Menschen sind bereits am Samstagnachmittag bei einem Motorradunfall auf der Planseestraße schwer verletzt worden. Ein 58-jähriger Deutscher war mit seiner 57-jährigen Mitfahrerin aus Ammerwald kommend in Richtung Reutte unterwegs. Im Gemeindegebiet von Breitenwang kam das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand.