Unfall auf Planseestraße
Motorrad prallte gegen Felswand: Zwei Schwerverletzte im Außerfern
Zwei Menschen sind bereits am Samstagnachmittag bei einem Motorradunfall auf der Planseestraße schwer verletzt worden. Ein 58-jähriger Deutscher war mit seiner 57-jährigen Mitfahrerin aus Ammerwald kommend in Richtung Reutte unterwegs. Im Gemeindegebiet von Breitenwang kam das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen eine Felswand.
Der Mann und die Frau erlitten dabei schwere Verletzungen. Rettungshubschrauber flogen die beiden in die Krankenhäuser Garmisch und Murnau. (TT.com)