Miete für Hungerburg-Villa geht für René Benko in die zweite Prozessrunde

Nachdem der Oberste Gerichtshof den Freispruch von betrügerischer Krida bezüglich einer Mietvorauszahlung für die Benko-Villa aufgehoben hat, wird dieser Aspekt am Dienstag neu aufgerollt. Bei einem Schuldspruch würde sich der Strafrahmen wegen eines Gesamtschadens von 660.000 Euro jedoch diesmal auf bis zu zehn Jahre Haft erhöhen.