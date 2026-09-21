Mehr als 75 Katzen in kleiner Pariser Wohnung entdeckt

Ein Tierschutzverein fand in einer kleinen Wohnung in Paris mehr als 75 Katzen vor. In der Tiefkühltruhe wurden zudem weitere tote Tiere entdeckt.

In einer kleinen Pariser Wohnung haben TierschützerInnen mehr als 75 Katzen entdeckt. Nach der Zwangsräumung einer Sozialwohnung im 15. Stadtbezirk hätten die Polizei und ein Gerichtsvollzieher den Verein YouCare um Unterstützung gebeten, berichtete die Zeitung Le Parisien. „In der Tiefkühltruhe wurden außerdem tote Kätzchen gefunden“, sagte der Vereinsvorsitzende Thomas Moreau am Montag.

Die Tiere seien dort unter unerträglichen Zuständen gehalten worden, einige seien in eine Tierklinik gekommen. Der Verein konnte nicht alle Katzen auf einmal aufnehmen und startete einen Hilfeaufruf. Rund 30 Katzen mussten zunächst in der Wohnung zurückgelassen werden und werden dort von Helferinnen und Helfern täglich versorgt.