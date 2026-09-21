Kind stürzte nach Begegnung mit Traktor in Imst: Polizei sucht Begleiter

Ein Bub stürzte nach einer Begegnung mit einem Traktor in Imst mit seinem Fahrrad. Die Polizei ersucht den Begleiter des Kindes, sich zu melden.

Nach einem Fahrradsturz eines etwa sechsjährigen Buben am Montag in Imst sucht die Polizei dessen bislang unbekannten Begleiter. Ein 69-jähriger Landwirt war kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Traktor auf dem Auweg unterwegs. Ihm kamen ein Mann sowie zwei etwa sechs und acht Jahre alte Buben auf Fahrrädern entgegen.

Der Landwirt verringerte deshalb die Geschwindigkeit. Nachdem der jüngere Bub den Traktor passiert hatte, blickte der 69-Jährige nach hinten. Dabei bemerkte er laut Polizei, dass das Kind offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt war und dabei Abschürfungen erlitten hatte.

Bub erlitt Schürfwunden

Der Landwirt hielt an und bat den unbekannten Mann, Polizei und Rettung zu verständigen. Er selbst hatte kein Handy dabei. Der Begleiter wollte jedoch laut Polizei keine Einsatzkräfte rufen und zog mit den beiden Kindern weiter.