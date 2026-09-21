Jugendlicher verletzt
Lenker hielt für Kinder an: 14-Jähriger fuhr in Breitenbach mit Rad auf Kleinbus auf
Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag in Breitenbach am Inn gegen das Heck eines Kleinbusses geprallt und wurde dabei verletzt. Ein 54-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit dem Kleinbus auf der Unterinntalstraße unterwegs. Im Ortszentrum hielt er an, damit zwei Kinder die Fahrbahn überqueren konnten.
Der nachfolgende Radfahrer bemerkte laut Polizei zu spät, dass der Kleinbus angehalten hatte. Der 14-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Fahrzeug auf. Der Jugendliche trug keinen Fahrradhelm und wurde unbestimmten Grades verletzt. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn ins Krankenhaus Kufstein. (TT.com)