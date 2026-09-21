Lenker hielt für Kinder an: 14-Jähriger fuhr in Breitenbach mit Rad auf Kleinbus auf

Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Montagnachmittag in Breitenbach am Inn gegen das Heck eines Kleinbusses geprallt und wurde dabei verletzt. Ein 54-Jähriger war kurz nach 16 Uhr mit dem Kleinbus auf der Unterinntalstraße unterwegs. Im Ortszentrum hielt er an, damit zwei Kinder die Fahrbahn überqueren konnten.