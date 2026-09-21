Falscher Bankmitarbeiter erbeutete von Tiroler mehrere Tausend Euro

Ein falscher Bankmitarbeiter hat einen 62-Jährigen aus dem Bezirk Schwaz um mehrere Tausend Euro gebracht. Der unbekannte Täter meldete sich am Samstag telefonisch bei dem Mann und behauptete, dass ein Dritter Abbuchungen von dessen Konto veranlasst habe.

Der Anrufer bot dem 62-Jährigen an, die angeblichen Abbuchungsaufträge zu stornieren. Im Laufe des Gesprächs brachte er sein Opfer jedoch dazu, einen mittleren vierstelligen Eurobetrag auf ein fremdes Konto zu überweisen.