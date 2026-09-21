Streit um Oligarchen: EU-Sanktionsverhandlungen dauern an

In Brüssel sind erneut die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten zusammengekommen, um die Pattsituation bei der Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland zu lösen. Nach einer Sitzung Dienstag früh wurde die Frist für eine schriftliche Bestätigung eines Kompromissvorschlags bis zum Nachmittag verlängert. Streitpunkt ist die Aufhebung der Sanktionen gegen die russischen Oligarchen Alischer Usmanow und Michail Fridman.

Die Streichung der beiden Milliardäre von der Sanktionsliste ist Teil eines Kompromisses, der die übrigen Russland-Sanktionen gegen rund 3.000 Menschen und Organisationen um 36 Monate verlängern würde - statt wie bisher üblich um sechs Monate. Die Streichung wird von Frankreich, der Slowakei und Luxemburg gefordert. Die Frist für die Verlängerung der Sanktionen läuft um Mitternacht aus.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas forderte die EU-Mitgliedstaaten zu einem Aufrechterhalten ihrer Sanktionen gegen Russland auf. "Wir brauchen diese Stabilität, dass die Sanktionen für längere Zeit bestehen bleiben", sagte Kallas am Montagabend (Ortszeit) vor Journalisten in New York. EU-Diplomaten hatten zuvor mitgeteilt, dass die EU es vorerst nicht geschafft habe, eine grundsätzliche Einigung auf die Aufhebung ihrer Sanktionen gegen zwei russische Oligarchen zu bestätigen. Kallas äußerte sich nach einem Treffen der EU-Außenminister am Rande der UNO-Generaldebatte in New York.

Die zunächst erzielte Einigung wurde am Montagabend von Lettland blockiert, das die Aufhebung der Sanktionen kategorisch ablehnt. "Die Haltung der lettischen Regierung ist unerschütterlich. Die EU-Sanktionen gegen Russland müssen verschärft, nicht abgeschwächt werden", erklärte Außenministerin Baiba Braze im Onlinedienst X. Sollte Lettland bei seiner Position bleiben und eine Bestätigung des Kompromissvorschlags ausbleiben, käme es am Nachmittag zu weiteren Verhandlungen zwischen den EU-Ländern.

Auch Regierungschef Andris Kulbergs betonte: "Die Verlängerung der Sanktionen um 36 Monate wäre der richtige Schritt. Der Preis dafür darf jedoch nicht die einfache Streichung beider Personen von der Sanktionsliste sein. Lettland kann ein solches Angebot nicht annehmen". Kulbergs kündigte an, gemeinsam mit Braze mit Brüssel und Paris an einer Lösung zu arbeiten, die den Interessen Lettlands entsprechen würde. Auch berief er eine Dringlichkeitssitzung der Regierung in Riga ein.

Die nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor mehr als viereinhalb Jahren verhängten Sanktionen müssen einstimmig von den EU-Ländern verlängert werden. Die Sanktionen umfassen das Einfrieren der Vermögen sowie ein Einreise- und Geschäftsverbot.

Die EU hatte eine Frist für die Verlängerung der Sanktionen vergangene Woche wegen des Streits um die Aufhebung der Sanktionen gegen Usmanow und Friedman auf Mittwoch um 00.00 Uhr verschoben. Frankreich begründet seine Forderung mit Angelegenheiten "nationaler Sicherheit", ohne öffentlich Details zu nennen. Die britische Zeitung "Financial Times" berichtete, Hintergrund sei ein mögliches Abkommen über die Freilassung von Gefangenen, das mehrere in Aserbaidschan festgehaltene französische Staatsbürger betreffe.

Diplomatenkreisen zufolge forderte Luxemburg die Streichung Fridmans von der Sanktionsliste für den Fall, dass die EU einer Streichung Usmanows zustimme. Fridman hat Luxemburg wegen des Einfrierens seiner dortigen Vermögenswerte in Höhe von rund 16 Milliarden Euro verklagt. Mehrere EU-Staaten, allen voran Polen und die baltischen Länder, haben sich nachdrücklich gegen die Aufhebung jeglicher Sanktionen ausgesprochen.

Die Ukraine hatte am Montag scharfe Kritik an der möglichen Streichung der russischen Geschäftsmänner von der Liste geäußert. Außenminister Andrij Sybiha bezeichnete ein solches Vorgehen der EU im Onlinedienst X als "inakzeptabel" und "schlechtes Signal in Richtung Russland".