Tote nach saudiarabischem Angriff auf Küstenstadt Mocha

Bei einem saudiarabischen Angriff auf die strategisch wichtige Küstenstadt Mocha sind nach Angaben der jemenitischen Huthi-Miliz mindestens sechs Menschen getötet worden. Mindestens acht weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, berichtete die den Huthis nahestehende Nachrichtenagentur Saba am Dienstag. Unter den Toten seien auch zwei Kinder und eine Frau.