Tote nach saudiarabischem Angriff auf Küstenstadt Mocha
Bei einem saudiarabischen Angriff auf die strategisch wichtige Küstenstadt Mocha sind nach Angaben der jemenitischen Huthi-Miliz mindestens sechs Menschen getötet worden. Mindestens acht weitere Menschen seien bei dem Angriff verletzt worden, berichtete die den Huthis nahestehende Nachrichtenagentur Saba am Dienstag. Unter den Toten seien auch zwei Kinder und eine Frau.
Die Huthis hatten im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien im Roten Meer verkündet und seither Ziele in dem Königreich angegriffen. Nach einer Blitzoffensive übernahm die Miliz vergangene Woche die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste an der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab. Dabei brachten sie auch Mocha unter ihre Kontrolle. Die gegenseitigen Angriffe der verfeindeten Lager nahmen daraufhin stark zu.
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