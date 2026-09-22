Unfall bei Wiesn-Fahrgeschäft: Mitarbeiter tot

Nach einem Unfall an einem Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest ist ein Mitarbeiter an seinen schweren Verletzungen gestorben. Zunächst wurde er noch am Gelände reanimiert und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Zu den Umständen des Unfalls, der sich an einem Free-Fall-Turm ereignete, werde ermittelt. Der Mitarbeiter des Fahrgeschäfts oder eines Sicherheitsdienstes habe sich wohl in einem Bereich aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen.