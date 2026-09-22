Auffahrunfall auf Inntalautobahn: A12 zwischen Mötz und Ötztal komplett gesperrt

Silz – In den frühen Morgenstunden am Dienstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) im Baustellenbereich zwischen der Anschlussstelle Haiming-Ötztal und der Anschlussstelle Mötz. Ersten Informationen der Leitstelle zufolge kollidierten gegen 03.15 Uhr ein Lkw und ein Pkw auf der Höhe Silz. Rettungswagen, Notarzt und die Freiwillige Feuerwehr Silz wurden alarmiert. Informationen über die Unfallursache sowie über Verletzte liegen derzeit noch nicht vor.