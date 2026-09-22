Obmann droht Abwahl
Endet die Tourismus-Ehe im Brixental nach 20 Jahren?
Im November 2025 wurde der neue Vorstand mit Günter Strobl (l.), Willi Steindl 2. v.l.) und Marco Oberhauser (r.), mit der Aufsichtsratsvorsitzenden Julia-Mingler-Haueis neu gewählt. Nun kam es zum Bruch.
© Harald Angerer
Kirchberg könnte sich aus dem gemeinsamen Verband verabschieden und unter das Dach von Kitzbühel Tourismus schlüpfen. Das sorgt für schwere Zerwürfnisse. Eine Vollversammlung am 12. Oktober soll Klarheit bringen, doch vorher steht Obmann Willi Steindl vor der Abwahl.
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