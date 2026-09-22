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Termin für Vorverkauf steht
Wacker-Abos gelten gegen WSG nicht: So kommt man zu Karten für das Tiroler Cup-Derby
Der FC Wacker Innsbruck kann sich auf die Unterstützung seiner Fans verlassen.
© Axel Springer
Von Michael Pipal
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