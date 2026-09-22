Kommentar

Als die Welt noch schwarz und weiß war

Gabriele Starck

Kommentarvon Gabriele Starck

Es ist ein Irrtum zu glauben, Altbewährtes bringe die Menschen zurück in die Mitte. Vielmehr fehlt eine progressive Politik, die den radikalen Veränderungen in der Welt gerecht wird.

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