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Kommentar
Als die Welt noch schwarz und weiß war
Kommentarvon Gabriele Starck
Es ist ein Irrtum zu glauben, Altbewährtes bringe die Menschen zurück in die Mitte. Vielmehr fehlt eine progressive Politik, die den radikalen Veränderungen in der Welt gerecht wird.
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