- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
Schlagabtausch in Tirol
Wirtschaft gegen Preisbremse: „Anti-Teuerungsrat macht keinen Liter Sprit billiger“
Die Spritpreise in Österreich klettern erneut auf hohes Niveau.
© IMAGO/Marc John
Von Peter Nindler
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten
Kommentare