Vor Sölden-Comeback
FIS-Direktorin Meissnitzer: „Ein roter Teppich für Super-Helden wie Hirscher oder Vonn“
Einst ORF-Kommentatorin, jetzt Sprecherin in der FIS: die Salzburger Ex-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer.
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Doppel-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer sorgte einst mit einem offenen Posting für Wirbel im Weltskiverband. Die 53-jährige Abtenauerin wollte angesichts steigender Unzufriedenheit mit dem Ex-Präsidenten Johan Eliasch Haltung bewahren – und ist jetzt FIS-Sprecherin.
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