FIS-Direktorin Meissnitzer: „Ein roter Teppich für Super-Helden wie Hirscher oder Vonn“

Doppel-Weltmeisterin Alexandra Meissnitzer sorgte einst mit einem offenen Posting für Wirbel im Weltskiverband. Die 53-jährige Abtenauerin wollte angesichts steigender Unzufriedenheit mit dem Ex-Präsidenten Johan Eliasch Haltung bewahren – und ist jetzt FIS-Sprecherin.