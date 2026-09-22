Polizei ermittelt nach dem Tod von Cindy Crawfords Sohn

Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford starb im Alter von nur 27 Jahren in einer Entzugseinrichtung in Kalifornien. Polizeiberichte weisen auf eine mutmaßliche Überdosis und Herzstillstand hin.

Der Tod von Presley Gerber, Sohn von Supermodel Cindy Crawford und Unternehmer Rande Gerber, wirft immer mehr Fragen auf. Wie US-Medien berichten, wurde der 27-Jährige am Sonntagmorgen in einer Reha-Einrichtung in Santa Monica im US-Bundesstaat Kalifornien tot aufgefunden.

Laut Einsatzprotokollen sollen Rettungskräfte zunächst wegen eines Herzstillstands alarmiert worden sein. Weitere Funksprüche deuteten darauf hin, dass die Einsatzkräfte gleichzeitig auf einen mutmaßlichen Drogennotfall reagierten.

Tod in Reha-Einrichtung

Die Polizei von Santa Monica bestätigte inzwischen, dass Beamte den jungen Mann bei ihrem Eintreffen bereits leblos vorfanden. Die Ermittler behandeln den Fall nach offiziellen Angaben derzeit als „vermutete Überdosis“. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bislang nicht.

Cindy Crawford mit Sohn Presley in New York 2019. © IMAGO/Charles Guerin / Bestimage USA

Die genaue Todesursache ist allerdings noch nicht geklärt. Eine Obduktion wurde bereits durchgeführt. Das Ergebnis steht jedoch noch aus, da laut Gerichtsmedizin zusätzliche Untersuchungen und toxikologische Tests angeordnet wurden. Solche Verfahren können mehrere Monate dauern.

Offener Umgang mit Suchtproblemen

Presley Gerber hatte in den vergangenen Jahren wiederholt öffentlich über psychische Belastungen und seinen Kampf gegen Suchterkrankungen gesprochen. Bei einem Auftritt im Juni dieses Jahres schilderte er, wie befreiend es gewesen sei, ehrlich mit sich selbst und seinem Umfeld umzugehen.

Topmodel Cindy Crawford mit ihrem Sohn Presley-Walker Gerber 2003. © imago stock/people

„Am freiesten fühlte ich mich, als ich endlich ehrlich zu mir selbst war“, sagte er damals bei einer Veranstaltung in Malibu. Er ermutigte andere Betroffene, auf ihre mentale Gesundheit zu achten, sich zu bewegen und Hilfe anzunehmen.

Schwester sprach über jahrelangen Kampf

Auch seine jüngere Schwester, Model und Schauspielerin Kaia Gerber, hatte erst wenige Wochen vor seinem Tod offen über die schwierige Situation innerhalb der Familie gesprochen. In einem Interview berichtete sie von einem langjährigen Kampf ihres Bruders mit der Drogensucht.

Bruder und Schwester: Presley und Kaia Gerber im September 2026. © IMAGO/Lisa OConnor / AFF-USA.com

Die Belastung habe die gesamte Familie geprägt. „Ich selbst habe oft versucht, keine zusätzlichen Sorgen zu verursachen und meine eigenen Bedürfnisse zurückgestellt, damit sich die Familie auf die Unterstützung meines Bruders konzentrieren konnte“, sagte sie.

Familie bittet um Privatsphäre