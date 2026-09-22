Power für Schwedens Hünen: Mehr Reichweite für Plug-in-Hybride von Volvo

Göteborg Volvo überarbeitet XC60 und XC90. Besonders der XC60 bekommt ein sichtbar frischeres Design, neue Technik und mit bis zu 200 Kilometern nun deutlich mehr elektrische Reichweite.

Der XC60 ist für Volvo inzwischen ein Schlüsselmodell und zugleich das meistverkaufte Auto der Markengeschichte. Entsprechend behutsam fällt die Überarbeitung aus: Optisch bleibt vieles vertraut, im Detail wurde aber deutlich nachgeschärft, während die neue Plug-in-Hybridtechnik einen wesentlich größeren Schritt macht und die elektrische Reichweite auf ein Niveau hebt, das bislang eher an ein Elektroauto erinnert.

An der Front wurden Kühlergrill, Stoßfänger, Motorhaube und Kotflügel neu gestaltet, ergänzt um überarbeitete Matrix-LED-Scheinwerfer mit der bekannten „Thor’s Hammer“-Lichtsignatur. Auch hinten wurde Hand angelegt, wo neue LED-Rückleuchten, eine geänderte Heckklappe und ein überarbeiteter Stoßfänger stärker die horizontalen Linien betonen und den XC60 breiter wirken lassen. Typisch Volvo bleibt das Design dabei ruhig und klar, mit glatten Flächen und ohne unnötige Dekorelemente. Neue Felgendesigns runden die optische Auffrischung ab.

Bis zu 200 km Reichweite

Im Innenraum setzt sich die Modellpflege deutlich sichtbarer fort. Armaturentafel und Türverkleidungen wurden neu gestaltet, dazu kommen weitere Holzdekore und auf Wunsch belüftetes Nappaleder in Cardamom. Im Zentrum sitzt nun ein 11,2 Zoll großer Bildschirm mit der aktuellen Volvo-Bedienoberfläche, ergänzt um Google Gemini, das natürliche Sprache versteht und unter anderem bei Navigation, Zwischenstopps oder Nachrichten helfen kann.

Noch größer fällt der technische Sprung beim Antrieb aus. Die Batterie wächst auf 41,2 kWh brutto beziehungsweise 37,9 kWh nutzbare Kapazität und ist damit mehr als doppelt so groß wie bisher. Gleichzeitig legt der Elektromotor an der Hinterachse auf 177 PS zu. Geladen wird dreiphasig mit rund 11 kW Wechselstrom, unter idealen Bedingungen dauert eine Vollladung etwa vier Stunden.

Zügig beschleunigen

Im XC60 T6 arbeitet der E-Motor mit einem 180 PS starken Zweiliter-Turbobenziner zusammen, gemeinsam stehen 356 PS Systemleistung zur Verfügung. Rein elektrisch sollen bis zu 200 Kilometer nach WLTP möglich sein, also mehr als doppelt so viel wie bisher. Der Sprint auf 100 km/h dauert 5,7 Sekunden. Wer mehr Leistung möchte, greift zum T8, bei dem ein 250 PS starker Benziner gemeinsam mit dem Elektromotor auf 461 PS kommt. Tempo 100 ist nach 4,8 Sekunden erreicht, rein elektrisch sollen bis zu 189 Kilometer möglich sein. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt typisch Volvo bei 180 km/h, alternativ steht weiterhin der B5 Mildhybrid mit 250 PS im Programm.

Parallel zur Antriebstechnik wurde darüber hinaus bei den Assistenzsystemen nachgelegt. Neue Radare, Kameras und weitere Sensoren erfassen die Umgebung umfassender und schaffen die Basis für zusätzliche Funktionen wie den Türöffnungswarner für herannahende Radfahrer, einen Spurwechselassistenten und eine 360-Grad-Kamera mit dreidimensionaler Darstellung.

Kleine Änderungen: XC90

Beim XC90 fällt die optische Veränderung geringer aus, weil der große Siebensitzer seine Überarbeitung bereits zuvor erhalten hatte. Technisch zieht er nun aber nach und übernimmt ebenfalls die 41,2-kWh-Batterie sowie den 177 PS starken Elektromotor. Als T8 stehen 461 PS Systemleistung zur Verfügung, von null auf 100 km/h geht es in 5,2 Sekunden und rein elektrisch sollen bis zu 164 Kilometer möglich sein. Die maximale Anhängelast liegt bei 2,4 Tonnen.

Wichtiger Zwischenschritt