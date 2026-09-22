„Es wäre genug Platz für alle da“: Was die Radlobby am Innsbrucker Radnetz bemängelt

Sechs Autospuren ohne eine für Radler, gefährliches „Dooring“ und der kürzeste Radweg Innsbrucks: Bei einer Runde durch die Innenstadt zeigt der Sprecher der Radlobby Tirol, Mathias Schweighofer, wo er Verbesserungsbedarf im städtischen Straßennetz sieht. Für einige Umsetzungen findet er auch lobende Worte.