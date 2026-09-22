Standort Igls wird abgesichert
Tiroler Traditionshotel wechselt Betreiber: Deutsche Gruppe will es neu ausrichten
1889 als Gasthof „Altwirt" erbaut stand das Sporthotel Igls mehr als 80 Jahre lang im Besitz der Familie Beck. 2019 haben es die Unternehmer Artur Belutti und Nikolaus Huter erworben.
© Rudy De Moor
Innsbruck-Igls ist touristisch kein leichtes Pflaster, vor sieben Jahren wurde das Sporthotel von den Unternehmern Artur Bellutti und Nikolaus Huter übernommen. Jetzt wird es an eine internationale Hotel-Gruppe verpachtet.
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