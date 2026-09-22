Tiroler Gastro Day: Spendenaktion bringt Familien zurück ins Leben

Der Tiroler Gastro Day im Ötztal ist weit mehr als ein Branchentreff: Mit 40.000 Euro an Spenden konnten heuer erneut 15 Tiroler Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt werden.

Sölden – Der Tiroler Gastro Day ist im Frühjahr ein Fixtermin im Ötztal. Es geht dabei nicht nur um einen Branchentreff von Touristikern aus ganz Tirol, sondern auch um Hilfe. Heuer kamen insgesamt wieder 40.000 Euro für die Aktion „Tiroler WirtInnen helfen Tiroler Familien“ zusammen. Konkret wurden mit dem Geld der diesjährigen Aktion 15 Familien unterstützt. Die Koordination übernimmt der den Verein „Netzwerk Tirol hilft“ unter Herbert Peer. 30.000 Euro stammen von Spenden beim Gastro Day, weitere 10.000 Euro aus regionalen Ötztaler Initiativen.

Die Einsatzbereiche reichen von der Übernahme des Selbstbehalts für Reha-Aufenthalte über Mietunterstützungen zur Vermeidung von Delogierungen bis zu lebensverändernden technischen Anschaffungen. So ermöglichten die Spenden etwa die Bereitstellung eines augengesteuerten Vorlesegeräts oder eines Elektroantriebs für den Rollstuhl einer im steilen Gelände wohnhaften Person, die dadurch wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.

40.000 Euro kamen bei der 19. Auflage für Tiroler Familien durch das Zusammenspiel vieler Beteiligter, allen voran der Gastro Partner, zusammen. © Ötztal Tourismus

Emotionales Beispiel ist auch ein Treppensteiger für eine Mutter, die ihre jugendliche, behinderte Tochter nicht mehr sicher über die Treppen tragen konnte: „Sie war am Rande ihrer Kräfte und es bestand auch die Gefahr von Stürzen. Die Familie ist überglücklich über die Hilfe“, schildert Organisatorin Elena Schöpf von Ötztal Tourismus. „Tirol ist ein soziales Land, in dem geholfen wird. Dennoch gibt es viele Schicksale, die aus den offiziellen Förderrichtlinien herausfallen“, erklärt Herbert Peer.