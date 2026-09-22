Spektakuläre Aufnahmen

Es werde Flutlicht am Bergisel: Wenn sieben Tonnen schwere Masten durch die Luft fliegen

Seit Dienstagvormittag laufen die Arbeiten am Bergisel.
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Florian Madl

Von Florian Madl

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