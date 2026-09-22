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Spektakuläre Aufnahmen
Es werde Flutlicht am Bergisel: Wenn sieben Tonnen schwere Masten durch die Luft fliegen
Seit Dienstagvormittag laufen die Arbeiten am Bergisel.
© Madl, LIebl
Von Florian Madl
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