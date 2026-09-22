Liebe Tirolerinnen und Tiroler!

Am 2. Oktober zeigt Innsbruck einmal mehr, was eine lebendige Handelsstadt ausmacht.

„Die Shopping Night verwandelt Innenstadt, Altstadt, das Wiltener Platzl und die großen Einkaufszentren in Orte voller Begegnungen, Inspiration und besonderer Einkaufserlebnisse. Wenn sich Mode, Musik, Kunst und Kulinarik zu einem stimmungsvollen Gesamtbild verbinden, entsteht weit mehr als ein Einkaufsabend: Es entsteht ein Fest für alle Sinne und die ganze Stadt.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Unternehmer:innen, die Innsbruck Tag für Tag prägen. Sie beraten, investieren, bilden aus, schaffen Arbeitsplätze und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass unsere Stadt attraktiv, vielfältig und lebenswert bleibt. Ob Traditionsbetrieb, Fachgeschäft oder innovativer Concept Store: Gerade dieser bunte Branchenmix macht den Innsbrucker Handel einzigartig und unterscheidet ihn von anonymen Einkaufswelten.

Roman Eberharter ist Obmann des Tiroler Handels. © Die Fotografen

Die Shopping Night macht diese Vielfalt sichtbar. Sie lädt dazu ein, neue Lieblingsgeschäfte zu entdecken, individuelle Beratung zu erleben und die Menschen persönlich kennenzulernen, die hinter den Betrieben stehen. Wer lokal einkauft, entscheidet sich nicht nur für Qualität und Service, sondern stärkt auch die wirtschaftliche Zukunft unserer Stadt.

Ich lade Sie herzlich ein, Innsbruck an diesem Abend von seiner schönsten Seite kennenzulernen. Genießen Sie die besondere Atmosphäre, lassen Sie sich inspirieren und setzen wir gemeinsam ein Zeichen für einen starken, vielfältigen und lebendigen Handel.“

Roman Eberharter, Obmann des Tiroler Handels