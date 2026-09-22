Jenbacher mimt in TV-Dokumentation den Wilderer von Annaberg

Vier Tote, eine Region im Ausnahmezustand und die Frage, wie aus einem unauffälligen Mann einer der gefährlichsten Täter der österreichischen Kriminalgeschichte werden konnte. „Fahndung Spezial“ rekonstruiert die dramatischen Ereignisse von Annaberg im Jahr 2013. In der Rolle des Wilderers ist mit Franz Sailer ein Tiroler zu sehen.