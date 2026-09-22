SWARCO Raiders Tirol starten mit neuem Trainer in die Saison

Mit internationaler Erfahrung auf der Trainerbank und eingespieltem Kader startet das Tiroler Basketball-Team in die Zweitliga-Saison 2026/27.

Zur Saisonvorbereitung der Basketball Zweite Liga begrüßen die SWARCO Raiders Tirol mit Daniel Diaz einen neuen Trainer. Mit einer beeindruckenden Vita, die Stationen in einigen der stärksten Ligen Europas und Lateinamerikas umfasst, bringt der neue Coach reichlich internationale Erfahrung, taktische Expertise und eine klare Vision für die Nachwuchsentwicklung nach Innsbruck. Sein bisher größter Erfolg war der Gewinn der mexikanischen Meisterschaft mit den Panteras Aguascalientes.

Amir Medinov, in den vergangenen Jahren Head Coach des Teams und Leitfigur an der Seitenlinie, bleibt sowohl dem Trainerteam als auch dem Verein erhalten, wird aber aus beruflichen Gründen einen Schritt zurücktreten und die Rolle des Assistant Coach übernehmen.

Das Team wird sich zur letzten Saison nur leicht verändern: Der Tiroler Thomas Pirchner, langjähriger Spieler der SWARCO Raiders Tirol, hat seine Karriere im Frühjahr beendet. Dafür bleiben junge heimische Talente wie Dennis Acheampong, Rico Hupfauf, die Erath Brüder und Dennis Kaltenbrunner weiterhin im Kader. Zudem wird das Team in der Basketball Zweite Liga von dem Legionär Alan Kikwaki aus Belgien unterstützt.

In der Saison 2026/2027 werden im Grunddurchgang 20 Spiele, davon 10 Heimspiele im Landessportzentrum Tirol in Innsbruck, gespielt. Das erste Heimspiel findet am 4. Oktober gegen das Team der ASKÖ Radenthein Garnets statt, das neu in der Liga antritt. Alle Heimspiele werden dieses Jahr nach verschiedenen Mottos organisiert, mit Halbzeit- und Ticketaktionen – die Fans können sich also auf jede Menge Basketball, Spaß und Unterhaltung freuen.

Rico Hupfauf beim Dribbling. © Goran Milosavljevic