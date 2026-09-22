Shopping Night: Innsbruck bleibt länger wach

Am Freitag, 2. Oktober, lädt die Shopping Night Innsbruck zum entspannten Stadtbummel mit Musik und Tanz. Bis 22 Uhr halten zahlreiche Geschäfte geöffnet.

Unter dem Motto „Stadt an. Läden auf.“ bleibt Zeit, in Ruhe zu schauen, zu entdecken und zu bummeln – ohne Hektik und ohne Blick auf die Uhr.

Lokaler Handel im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt steht der lokale Handel mit seiner ganzen Vielfalt: Traditionsbetriebe treffen auf junge Labels, kreative Concept Stores und spezialisierte Fachgeschäfte. Das Besondere am Einkauf vor Ort ist die persönliche Beratung, die Fachkompetenz und die Möglichkeit, Produkte direkt zu entdecken und aus- bzw. anzuprobieren. Viele Geschäfte laden mit eigenen Aktionen zum Verweilen ein: mit Verkostungen an der Ladentheke, Produkten zum Testen, Gewinnspielen, kleinen Goodies oder einem Glas Sekt. Das Angebot reicht vom inhabergeführten Fachgeschäft bis zu den großen Häusern DEZ, Kaufhaus Tyrol, Sillpark und Rathausgalerien. Kurze Wege, individuelle Sortimente und eine große Bandbreite an Betrieben machen den Innsbrucker Handel aus: Wer lokal einkauft, unterstützt Unternehmen, die zur Vielfalt und Lebendigkeit der Stadt beitragen.

Auch tänzerisch zeigt die Shopping Night die ganze Bandbreite. © Thomas Steinlechner

Musik und Tanz in der Innenstadt

Auf mehreren Plätzen sorgen heimische Musiker:innen in unterschiedlichen Stilrichtungen für Stimmung und verwandeln die Straßen mit eigenen Songs und Cover-Versionen in ein Konzert unter freiem Himmel. Erstmals mit dabei ist Simon Eichinger: Der junge Tiroler hat sich über Social Media eine große Fangemeinde erspielt, gewann 2020 den internationalen Gitarrensolo-Wettbewerb „Lockdown Rockdown“ und kommt mit seinen Coverversionen und der Debütsingle „Cherry Cigarettes“ auf Millionen Aufrufe. Auch tänzerisch zeigt die Shopping Night die ganze Bandbreite: Showtanz trifft auf Street Style, Breakdance auf Ballett, dazu Line Dance, Cheer, Stepptanz und eine Salsa-Party zum Mitmachen.

Jeder Einkauf trägt die Stadt